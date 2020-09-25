السعودية تترأس اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين

موسكو - سبوتنيك: أعلنت الجهة المنظمة لمجموعة العشرين، أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين يعقدون اجتماعا يومي 27 و 28 سبتمبر لمناقشة استقرار سوق الطاقة.
وجاء في بيان، اليوم الجمعة: "يعقد وزراء الطاقة في مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً برئاسة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين يومي 27 و 28 سبتمبر 2020 لتعزيز التعاون نحو استقرار وأمن سوق الطاقة ومناقشة تعزيز وتطوير أنظمة الطاقة المستدامة".
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