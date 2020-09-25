فقدان آثار 3 صيادين فلسطينيين قرب الشريط البحري مع مصر

رام الله- سبوتنيك. وقالت الداخلية، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني فقدان آثار ثلاثة صيادين فلسطينيين قرب الحدود البحرية مع مصر جنوب قطاع غزة أثناء عملهم الليلة الماضية".

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وأضاف البيان: "الجهات المختصة تُجري اتصالات مع الجانب المصري لمعرفة مصيرهم".

من جانبه، قال نقيب الصيادين، نزار عياش، في اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك": "المعلومات لدينا تفيد بأن البحرية المصرية أطلقت النار على مركب صيد فلسطيني واعتقلت من فيه".

وأضاف عياش: "كان على متن القارب ثلاثة أشقاء من عائلة الزعزوع وأصيبوا بإطلاق النار لكن حتى اللحظة لم تحدد طبيعة الإصابات".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن زوارق مصرية أطلقت النار فجر اليوم، تجاه قارب صيد فلسطيني بعد اجتيازه الحدود البحرية بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين واعتقال الثالث.