شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير السيارات تنتظر بالأيام أمام محطات الوقود فى سوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت سوريا أزمة وقود خانقة انفجرت خلال الأيام الماضية، بعد أن اكتظت محطات البنزين بالسيارات الفارغة التي تبحث عن وقود لتحريك سياراتها، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو، لطوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود تنتظر تعبئة البنزين في دمشق، وأظهرت اللقطات انتظار السائقين لساعات وآخرون لأيام امام محطات الوقود، وألقت الحكومة السورية، اللوم في اختفاء الوقود من محطات البنزين على تبعات قانون قيصر الأمريكي الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا والذى يشمل قطاع الطاقة.

ازمة وقود داخل محطات سوريا

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طوابير السيارات فى سوريا

وامتدت طوابير السيارات لنحو عدة كيلو مترات في محيط محطات الوقود، وتحدث عدد من أصحاب السيارات لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلين إن "البعض من أصحاب السيارات وقفوا لأكثر من يوم كامل في طوابير البنزين وعندما تقترب من المحطة تفرغ مادة البنزين ما يضطرهم لانتظار عودة الشاحنة التي تحمل الوقود".

وقال سائق سيارة أجرة: "منذ 12 ساعة وأنا انتظر حتى أملأ سيارتي بالوقود… لم أعد أعمل شيئا ، نمضي يومنا لأجل تعبئة الوقود وحتى الشوارع خلت من المارة".

من جانبه، قال وزير النفط السوري بسام طعمة، إن سوريا تعاني نقصًا حادًا في البنزين نتيجة العقوبات الأمريكية المشددة التي تعطل واردات الوقود الحيوية، وذلك في أحدث أزمة تضر باقتصاد البلد الذي دمرته الحرب.

وقال طعمة إن قانون قيصر - وهو أكثر العقوبات الأمريكية صرامة ودخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي ويحظر تعامل الشركات الأجنبية مع دمشق- عطل عدة شحنات من موردين لم يكشف عنهم.