شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 590 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الكويت عن تسجيل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أمس الخميس، تأكيد إصابة 552 حالة جديدة، وتسجيل 620 حالة شفاء، وحالتى وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 101.851 حالة، والمتعافين 92.961، و592 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 92 ألفا و961 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي ،في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ620 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأول الأربعاء، شفاء 729 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 92 ألفا و341 حالة.