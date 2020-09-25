شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 601 حالة مصابة بفيروس كورونا بإجمالي 93 ألفا و562 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 601 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 93 ألفا و562 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال601 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الخميس، شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 92 ألفا و961 حالة.