شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراقى : يد القانون فوق يد الخارجين عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي تأييد الدعوة لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات ، التي تستهدف أمن العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل ، مضيفا يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك .
فى وقت سابق أمر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي ، بإغلاق عدة مكاتب لجبهات وفصائل سياسية ، فى العاصمة العراقية بغداد ، التى شهدت تفجير عدد من المواقع .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراقى : يد القانون فوق يد الخارجين عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.