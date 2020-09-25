شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراقى : يد القانون فوق يد الخارجين عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي تأييد الدعوة لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات ، التي تستهدف أمن العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل ، مضيفا يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك .

فى وقت سابق أمر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي ، بإغلاق عدة مكاتب لجبهات وفصائل سياسية ، فى العاصمة العراقية بغداد ، التى شهدت تفجير عدد من المواقع .