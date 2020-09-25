إصلاح ما أفسدت القطبية

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هل تستحق منظمة الأمم أن يشغل المرء نفسه بإهدار الوقت، وتعكير المزاج في ذكرها ومكرها ونكرها؟ المظلوم الذي يحتمي بها إنما هو «كالمستجير من الرمضاء بالنار». حين يكون قانون الغاب هو السائد، فإنه لا معنى على الإطلاق «للتسلح» بالمبادىء السامية وحدها، والأخلاق الكريمة بمفردها، هذا شأن الفرد، أمّا في مستوى قضايا الشعوب الوجودية، وسيادتها على أرضها، فالأمر لا يحتاج إلى وضع الندى في موضع السيف، فكلّ ذرّة من تراب وطنك تساوي نفاسة حياتك مضروبة في عدد نفوس شعبك. بماذا كان سيجيب الجنرال شارل ديجول بعد الغزو الألماني واحتلال باريس، لو قيل له: هؤلاء الألمان إخوانكم في أوروبا وفي الإنسانية، غنّوا لهم: «يا ضيفنا لو زرتنا»؟ حسناً، هل منظمة الأمم لا تفقه القيم التي صيغ بها الميثاق التأسيسي؟ أم شرعة الأمم تحفة ديكور صمّاء بكماء عمياء، ولكن الذين وضعوها على رفّ الامتهان يتخذونها ذريعة لإخراج البلدان من التاريخ؟

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ليس تسرّعاً أو قصر نظر القول إن الظروف الدولية الحالية فرصة عظيمة نادرة يجب اغتنامها. من يريد التشكيك في الأمر، ما عليه إلاّ مقارنة المعطيات العالمية اليوم بالأوضاع الجيوسياسية التي كانت عقب سقوط الاتحاد السوفييتي، وانقضاض القطبية الواحدة على العالم. لقد أسموه النظام العالمي، ولكنه كان في نظر العقلاء انهيار النظام العالمي. القلم أطلق عليه آنذاك اسم: العالم النظامي الجديد، بدلاً من النظام العالمي الجديد. الهيمنة على الكوكب بقطب واحد بجبروت السلاح متجبّر، بالرأسمالية المتوحشة متكبّر، لا تنطبق عليه الآية الكريمة: «لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا» (الأنبياء 22). الكون يختّل لو كان فيه غير الخالق سبحانه، أمّا العالم ففيه آدميون لم يتحرّروا بعد من الغرائز الدموية.

إذا حظيت المنظمة بقوة ديمقراطية تعددية، لا تقوى قوة فرديّة على فرض حق القوة بدلاً من قوة الحق، فتلك هي عصا النجاة للشعوب. القضية محسومة، فصولة الباطل مؤقتة ولو طال الزمن. حين تعجز أعتى قوة على أن تسحق فيتنام، وتولّي الأدبار مهزومة، وحين تخفق في خنق جزيرة صغيرة مثل كوبا طوال ستين عاماً، فلا تذكر غير أحكم الحاكمين.

لزوم ما يلزم: النتيجة الانفراجية: اشتدت أزمة انتهاك القانون الدولي، ولاح انفراجها بفجر استعادة المنظمة أنفاسها.

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