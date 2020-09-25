الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات الدخول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

استأنفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إصدار التأشيرات، أمس الخميس، عدا تصاريح العمل، موضحة أن إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي، وعجلة النمو، بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية.

وأشارت إلى أن القرار جاء استجابة لمعطيات التدابير الاحترازية وآليات السفر الراهنة، لقطاع النقل الجوي، للحد من تبعات تفشي فيروس «كورونا». وكانت الهيئة علقت مؤقتاً في مارس/ آذار الماضي، إصدار التأشيرات، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وكشفت زيارة 3 ملايين و231 ألفاً و329 زائراً لموقعها الإلكتروني منذ بداية 2020، وبلغ الزوار الجدد مليونين و595 ألفاً و122، والزيارات المتكررة 636 ألفاً و207 زيارات خلال الفترة ذاتها. كما بلغ إجمالي تحميل التطبيق الذكي 135 ألفاً و677 على الهواتف. مؤكدة أن هذه الإحصاءات ترجمة لجهودها في تعزيز استراتيجية التحول الذكي لحكومة الإمارات.