حوار مرتقب بالمغرب.. وقوة مشتركة لحماية سرت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر في مجلس النواب الليبي أنه تم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة ليبية من قادة شرطة وعناصر من الجيش من برقة وفزان وطرابلس لتأمين سرت والجفرة، وقال إن سرت هي المكان المرتقب لمقر المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة، في حين أفادت مصادر في المجلس الأعلى للدولة الليبية بأن جلسات الحوار الليبي في المغرب ستستأنف الأحد المقبل، كما رجحت اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد خلال الأيام القادمة، في وقت أضرم محتجون النار في بلدية سوق الجمعة، شرقي طرابلس، أمس الخميس، اعتراضاً على تردي الخدمات بالمنطقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، الذي يصل إلى أكثر من 10 ساعات.

وأكد مصدر من حراك 23 أغسطس أن محتجين من نفس سكان البلدية أشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق في المنطقة مطالبين بحل أزمة الكهرباء. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لخطورة الوضع الأمني بالعاصمة أن مدخل مبني البلدية فقط هو الذي تعرض لعملية حرق دون وقوع أي إصابات بين المتظاهرين أو المسؤولين.

ونفى المصدر مسؤولية حراك 23 أغسطس عن الحادث بشكله التنظيمي، مشيراً إلى أن الشباب الغاضب من تردي الوضع المعيشي واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء هو ما تسبب في الحريق.

وأكد أن الحراك يتابع دون تدخل ما يحدث في طرابلس وزليتن من المتظاهرين، مؤكداً أنها حركة غضب عفوية من قبل الشارع، وأن بلدية سوق الجمعة نفسها لم تتهم الحراك بهذه الأعمال في بيانها.

وأصدر المجلس البلدي سوق الجمعة، بياناً أيّد في حق التظاهر السلمي الذي قام به عدد من شباب البلدية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء المتكرر وسوء الأحوال المعيشية. وشدد على إدانته لعمليات التخريب والمخربين للممتلكات العامة والخاصة، محملاً مديرية أمن طرابلس -التابعة لحكومة فايز السراج- المسؤولية الأمنية، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التظاهرات ومنع المخربين من التخريب.

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وأفادت مصادر في المجلس الأعلى للدولة الليبية بأن جلسات الحوار الليبي في المغرب ستستأنف الأحد المقبل. وأوضحت المصادر أن ممثلي المجلس الأعلى في لجنة الحوار سيغادرون العاصمة طرابلس اليوم الجمعة نحو المغرب، حيث سيناقشون خلال المفاوضات آلياتِ اختيار من يتقلد المناصب السيادية.

وتوقعت المصادر أن تتم مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل. وأشارت المصادر إلى أنه في حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

وأطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، المعروف بفتاواه الغريبة والمتطرفة، فتوى جديدة، تدعو إلى استشارة تركيا في القرارات المصيرية التي تهم ليبيا وتخصّ مستقبلها، وعدم التنصل عنها والتنكر لجميلها. واستنكر الغرياني المقيم في تركيا في آخر ظهور تلفزيوني مساء الأربعاء، إعلان رئيس حكومة الوفاق تقديم استقالته وتسليمه مهامه للسلطة الجديدة دون التشاور مع تركيا، وإصدار المجلس الرئاسي قراراً يقضي بإيقاف إطلاق النار دون الرجوع إلى الحليف التركي، متسائلاً «هل يعقل هذا بعد كل ما قدّمه إلى ليبيا؟، معتبراً أنّ التنكر لجميل الأتراك والتنصل عنهم هو بمثابة مناصرة لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر.

وناشدت منظمة العفو الدولية «أمنستي» في تقرير، الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل كامل في تعاونه مع السلطات الليبية في ملف عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «بين الحياة والموت: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من الانتهاكات»: إن «ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشد للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل». وأوضح التقرير، أنه «بدلاً من توفير الحماية لهم، فإنهم يقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم بشكل جائر الآن عن انتشار وباء فيروس «كوفيد-19»، بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب». (وكالات)