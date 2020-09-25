الإمارات: حريصون على دعم الفلسطينيين وقيادتهم لتحقيق السلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة. وشدد على موقف دولة الإمارات الداعم لحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وشدد قرقاش على أن دولة الإمارات كانت على الدوام حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة، وستبقى كما كانت طوال العقود الماضية، داعمة للأشقاء الفلسطينيين، وقيادتهم، في سعيهم لتحقيق السلام العادل والشامل. كما بحث الدكتور قرقاش مع جير بيدرسون، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، تقدم العملية السياسية في سوريا، وسبل إرساء دعائم الاستقرار فيها.

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ومن ناحية أخرى، أعلن زير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر تنسق مع الإمارات والبحرين، إضافة إلى الدول العربية كافة، على نحو وثيق في إطار دعم القضية الفلسطينية. وأكد خلال الاجتماع الذي شارك فيه في العاصمة الأردنية عمان للتنسيق والتشاور حول سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وضم وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، بحضور الممثلة الأوروبية للسلام، أن الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين تقود إلى مزيد من الدعم للتوصل إلى سلام شامل ودائم في المنطقة.

وشدد البيان الختامي الذي صدر، عقب الاجتماع، على التزام المشاركين بالسلام العادل والشامل القائم على القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، كما رحب بمعاهدة السلام الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب، وطالب ببدء مفاوضات جادة بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تمسك بحل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن «تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول إلى قرار نهائي»، معتبراً أن اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تحقق الاستقرار، فيما أكد الوزير الألماني هايكو ماس، أن الاتفاقات الأخيرة بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، بينت أن السلام في المنطقة لا يزال ممكناً، وقال: «بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».