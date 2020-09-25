شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دول أوروبية تقرع ناقوس الخطر بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت الموجة الثانية من كورونا التي تضرب القارة الأوروبية الاتحاد إلى دعوة أعضائه إلى تشديد الإجراءات لتلافي المخاطر المتعاظمة للوباء، فقد أعلنت فرنسا أن ألف مصاب باتوا في غرف العناية المشددة، فيما تشهد دول القارة الأخرى أوضاعاً مشابهة ويتصاعد القلق في عشرة دول بينها إسبانيا، أما الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات فلا تزال الأمور تتجه نحو الأسوأ، فيما سجلت روسيا حصيلة ثقيلة أمس الخميس هي الأعلى منذ منذ نهاية حزيران/ يونيو.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي الخميس الدول الأعضاء إلى تشديد القيود «على الفور» في مواجهة بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحفي: «على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة».

وأضافت: «قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي».

دعوة لليقظة

لكن كيرياكيدس التي يسعى مكتبها لتنسيق التحرك في مواجهة الوباء في الدول ال27 الأعضاء حذرت من أن بعض المناطق بدأت ترفع القيود في وقت سابق لأوانه. وأوضحت «هذا يعني بوضوح أن القيود التي فرضت لم تكن فعالة بما فيه الكفاية، أو لم تفعّل أو تتبع كما يجب».

غضب في فرنسا

وفي باريس أعلنت السلطات الصحية أن أكثر من ألف مواطن فرنسي باتوا في غرف العناية المركزة وحالتهم دخلت مرحلة الخطر، ورغم ذلك أثارت القيود التي فرضتها السلطات في عدة مدن فرنسية غضب عدد من النواب والمسؤولين الاقتصاديين. وكانت الإجراءات صارمة خصوصاً في مرسيليا (جنوب) مع إغلاق تام للمقاهي والمطاعم السبت. وفي مدن كبرى أخرى منها باريس سيحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة.

مخاوف روسية

وسجلت موسكو الخميس أعلى عدد من الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 منذ نهاية يونيو/ حزيران ما يثير مخاوف من موجة ثانية في رابع الدول الأكثر تضرراً من الوباء. وكان عدد الحالات الجديدة اليومية مستقر نسبياً وسجلت موسكو 1050 حالة جديدة في أعلى زيادة منذ 23 يونيو/ حزيران.

إيران وإندونيسيا

وفي إيران ذكرت وزارة الصحة إن عدد وفيات كورونا في البلاد زاد 175 حالة ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 25015 وفاة في أعلى حصيلة في منطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن البلاد سجلت 3521 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 436319 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية أمس أن البلاد سجلت 4634 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات بها إلى 262022. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه إندونيسيا زيادة قياسية يومية في عدد الإصابات بالمرض.

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قيود في ميونيخ

قررت بافاريا (جنوب ألمانيا) تشديد قيودها في ميونيخ، حيث بات وضع الكمامة إلزامياً في قسم من وسط المدينة اعتباراً من أمس الخميس. وحق التجمع بات محدوداً بأسرتين أو خمسة أشخاص لا تربطهم علاقة قربى.

وأدرجت ألمانيا مناطق جديدة على قائمة المناطق الخطرة في 11 بلداً أوروبياً.

وفي إيطاليا سيصبح وضع الكمامة إلزامياً على مدار الساعة في وسط جنوى التاريخي في شمال غربي البلاد، على ما أعلنت السلطات المحلية.

بريطانيا وإسبانيا والصين

أما في بريطانيا أكثر دول أوروبا تأثراً بالوباء، فدخلت الإجراءات التي أعلنها بوريس جونسون قبل يومين حيز التنفيذ. وبموجبها ستغلق المقاهي والمطاعم اعتباراً من الساعة العاشرة مساء في إنجلترا وسيشجع العمل عن بعد مجدداً.

ومع الانتشار الجديد للوباء، تطلق الحكومة البريطانية أيضاً تطبيقاً لتقفي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بتأخر أربعة أشهر عن الموعد الأصلي. وفي إسبانيا يمنع نحو مليون من سكان العاصمة مدريد وضواحيها منذ الاثنين من مغادرة حييهم إلا لأسباب محددة جداً مثل التوجه إلى العمل أو الدراسة.

وقررت الصين تليين شروط الدخول إلى أراضيها للأجانب الذين يحملون بعض تراخيص الإقامة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب بوفاة ما لا يقل عن 978,448 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر/ كانون الأول، أصيب أكثر من 31,975,020 شخصاً حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 21,891,500.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 201,910 وفاة.



فرض العزل على 2500 طالب بمعهد فندقي في لوزان

فُرضَ العزل على نحو 2500 طالب في مدرسة لوزان الفندقية في سويسرا بعد ظهور بؤر تفشّ لفيروس كورونا المستجد في هذا المعهد المرموق، نتيجة تنظيم احتفالات خاصة، على ما أعلنت السلطات. وتُعتبر مدرسة لوزان الفندقية التي تأسست عام 1893 أفضل معهد فندقي في العالم، ويتابع طلاب من نحو مئة جنسية دروسهم فيها. وأوضحت سلطات كانتون فو الذي تقع لوزان ضمنه أن «بؤر العدوى المهمة ظهرت على أكثر من مستوى تدريسي، ما جعل من الصعب اعتماد إقفال محدد أكثر «من إجراء عزل الطلاب ال2500. ويشكّل هذا الرقم نحو ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للطلاب. ونقلت وكالة الأنباء السويسرية عن طبيب الكانتون كريم بوبكر قوله إن «11 إصابة سجلت إلى اليوم» في المدرسة، موزعة «على ثلاثة مستويات تعليمية».

وبيّنت التحقيقات الأولية أن تَوزُّع بؤر الإصابة على هذا النحو يعود إلى تنظيم حفلة أو أكثر قبل قرار السلطات المحلية في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري إعادة إغلاق كل المراقص بسبب تَجَدُّد انتشار الفيروس.

كذلك حظر الكانتون الأنشطة الخاصة التي يفوق عدد المشاركين فيها المئة شخص، وجعل وضع الكمامة إلزامياً في كل الأماكن العامة المقفلة، باستثناء المتاجر التي يوجد فيها أقل من عشرة أشخاص.( اف ب )