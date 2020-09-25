عبدالله بلحيف يكرم الفائزين بمسابقة «زايد طاقة مستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

برعاية وحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، وبدعم من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، تم تكريم الفائزين بمسابقة زايد طاقة مستقبل، حيث قدّم الوزير، والدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع بالمؤسسة، الجوائز، والدروع، والشهادات، إلى الفائزين بالمسابقة من الفئات المتعددة دون العشر سنوات، ومن 10 15 سنة، ومن 15 20 سنة، والفئة المبتكرة لأصحاب الإبداع والابتكار من الباحثين الذين ساهموا بتقديم مشاريعهم بالاعتماد على الطاقة البديلة.

وأكد عبدالله بن محمد أهمية تشجيع الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية على ضرورة الاهتمام بهم من تنمية مهاراتهم، وتحفيز ميزة الإبداع لدى الموهوبين منهم، من أجل تحقيق قفزة نوعية في انطلاق بوتقة علمية جديدة تواكب النهضة العلمية والتقنية التي تشهدها الدولة.

وأكد الدكتور الزعابي اهتمام المؤسسة برعاية البرامج والمشاريع العلمية والمبتكرة، وتعمل على مواصلة دعمها للبحوث والدراسات العلمية التي من شأنها دفع المسيرة الحضارية الوطنية.