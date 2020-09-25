حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * هنأ عدد من نجوم الفن في الإمارات الفنان عيسى كايد، بمناسبة توليه منصب مدير مشاريع الدراما في مؤسسة «أبوظبي للإعلام»، وشاركوا عبر حساباتهم بمواقع التواصل صوراً لكايد متمنين له التوفيق في الفترة المقبلة، ومنهم الفنانون: «سعيد سالم، جمعة علي، مروان عبدالله صالح، وهيفاء آل علي».

* شاركت الإعلامية دينا الشربيني متابعيها عبر «إنستجرام» صورة من أمام قناة «سي بي سي» المصرية معلقة عليها: «هذه القناة بالنسبة لي، ليست شاشة، ولكنها رمز أن الدنيا ما زالت بخير، ولا كلمة تصف احترامي وحبي لها، وفضلها عليّ، حقيقي الناس المحترمة الشاطرة رزق».

* أعلن المطرب كريم محسن عبر «فيسبوك» عن انتهائه من تسجيل بعض أغنيات من أحدث ألبوماته الغنائية، وأكد أنه سيكون مفاجأة لجمهوره، حيث تتنوع الأغاني فيه ما بين الرومانسي، والدرامي، والحزين، والمبهج، وتعاون فيه مع مجموعة من كبار المؤلفين والملحنين.

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* نشرت الفنانة سيمون عبر «تويتر» تغريدة مع صورة قديمة تجمعها بوالدتها معلقة عليها: «وحشتيني جداً يا حبيبتي بحبك»، ونالت التغريدة إعجاب وإعادة نشر من قبل متابعيها وجمهورها عبر مختلف مواقع التواصل.

* شارك الفنان علي ربيع متابعيه عبر «إنستجرام» صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد، جمعته بالفنانة غادة عادل ومصممة الاستعراضات مي إبراهيم، واكتفى ربيع بجملة «انتظرونا في عمل جديد قريباً».

* شارك الفنان ظافر عابدين عبر خاصية «ستوري إنستجرام»، مقطع فيديو من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل «عروس بيروت» في جزئه الثاني، وأعلن عن موعد عرضه عبر منصة شاهد الفضائية وقناة «Mbc4» بداية من شهر أكتوبر المقبل.