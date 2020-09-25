«إسعاف دبي» تدشن 50 جهازاً للإنعاش القلبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشف خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن خطة المؤسسة لتزويد جميع مركبات الإسعاف بأجهزة الإنعاش القلبي الرئوي من الجيل الثالث (لوكاس3)، وأن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تحديث المعدات وتطور أجهزتها الطبية بالتعاون مع الشركاء والداعمين، لتحسين قدرات المسعفين وتيسير إنقاذ الحالات الحرجة، وتسهيل سرعة الاستجابة وعلاج الأمراض المزمنة بطرق تتسم بالسهولة المهنية، وتتناسب مع حالات المرضى خاصة أصحاب الأمراض الصعبة.

جاء تصريح الداري خلال تدشين المؤسسة 50 جهازاً للإنعاش القلبي الرئوي من نوع لوكاس 3 المتطور، تبلغ كلفتها 2.5 مليون درهم، تسلمتها المؤسسة من عائلة إماراتية، دعمت بها خط الدفاع الأول في المؤسسة كمبادرة وطنية.

وأوضح أن المؤسسة تملك 15 جهازاً من نفس النوع في الميدان، موزعة على الإسعافات التخصصية الخاصة بمرضى القلب والتنفس، لتغطي مختلف الأماكن في إمارة دبي، لافتاً إلى أن تدشين 50 جهازاً، سيرفع عدد الأجهزة إلى 65 جهازاً للإنعاش القلبي الرئوي.