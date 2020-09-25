شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تنهب الثروة الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحركة تكسب حالياً نحو 400 مليون دولار سنوياً من التعدين.

لعقود من الزمان، وُصفت الثروة المعدنية غير المستغلة في أفغانستان بأنها «إل دورادو»؛ (مدينة الذهب الأسطورية). وفي حين أن الحكومة الأفغانية لم تكن أبداً قادرة على تحويل جبالٍ من النحاس والحديد الخام والذهب والأحجار إلى نقود، فقد قامت حركة «طالبان» بتكثيف عمليات التعدين، في الوقت الذي بدأت بمحادثات السلام؛ بغية تشكيل مستقبل أفغانستان بعد الحرب.

وفي السنوات الأخيرة، تحركت «طالبان»؛ لإحكام سيطرتها على المناطق الغنية بالرواسب المعدنية في البلاد، بدءاً من مناجم اللازورد في شمال ولاية بدخشان، إلى الذهب والرصاص والزنك في هلمند ورواسب الطلق (أو التلك) والرخام الكبيرة في جنوب ولاية ننكرهار.

وتعتمد حركة «طالبان»، التي تسيّطر بالفعل على معظم الثروة المعدنية للبلاد، على تسريع عملية تطوير قطاع التعدين؛ لجعله حجر الأساس لاقتصاد البلاد بعد الحرب، أو على الأقل اقتصاد الحركة بعينها.

ويقول يعقوب شاه، مدير إدارة التأجير في وزارة الظل للمناجم التابعة ل«طالبان» إن التعدين هو أحد العوامل الرئيسية في التنمية الاقتصادية لأفغانستان، مشيراً إلى أن الحركة تكسب حالياً نحو 400 مليون دولار سنوياً من التعدين، وهو رقم أكده باحثون مستقلون، والذي يقزّم دخل الحكومة الأفغانية من التعدين.

وقال كبار الشخصيات في «طالبان»، من بينهم عضو في فريق المفاوضات، إن الحركة سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تعظيم أرباحها من مصادر الثروة المعدنية التي تسيطر عليها. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، تُصدر الحركة تراخيص مزاولة أعمال التعدين، وتوظيف العمالة، كما تتحكم بشبكات النقل في المناجم.

وتحدث أحد المتمردين، وهو قائد نافذ، عن التغييرات التي أجرتها «طالبان»؛ لزيادة الإنتاج؛ وتحقيق أقصى ربح من القطاع، كما أنه يتطلع إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات الأمريكية والدولية عن أنشطة «طالبان» الاقتصادية.

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وأضاف: «نأمل أن تؤتي محادثات السلام الأفغانية ثمارها، وبعد اكتمالها سنتمكن من تمثيل أنفسنا في السوق الدولية بطريقتنا الخاصة؛ لتوفير فرص العمل؛ وتحقيق الازدهار للشعب الأفغاني».

ووصف مسؤول بارز من «طالبان» يشارك في المفاوضات الأفغانية، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قطاع التعدين بأنه «أهم قطاع لدينا»، وقال: إن الحركة ستسعى إلى تعزيز هذا القطاع الثمين؛ من أجل التنمية المجتمعية.

وتوفر الثروات المعدنية للجماعة المسلحة ملاءة مالية تضاهي تقريباً الميزانية العمومية للحكومة الأفغانية؛ حيث تقدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن الحكومة الأفغانية حصلت على 2.2 مليار دولار فقط من الضرائب والإيرادات الأخرى في عام 2017. وتجني «طالبان» من جانبها ما يزيد على 1.5 مليار دولار سنوياً، وفقاً لفريق الدعم التحليلي، ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي؛ وذلك من المخدرات والاستخراج غير المشروع للمعادن والموارد الأخرى والضرائب وعمليات الابتزاز وبيع الخدمات التجارية والحكومية والممتلكات.

وبعد الأفيون والمخدرات الأخرى، يبدو التعدين وكأنه منجم ذهب لحركة «طالبان»، ويقدر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن قطاع التعدين يعد ثاني أكبر مصدر دخل للحركة بعد المخدرات.

وأصبحت المعادن جزءاً لا يتجزأ من الصراع في أفغانستان، كما أن الشعب الأفغاني يتأثر بشدة؛ من جرّاء التنافس على الاستيلاء على الموارد المعدنية بين «طالبان» والحكومة وتنظيم«داعش» في خرسان والمتمردين المحليين والشبكات الإجرامية الأخرى وفقاً للأمم المتحدة.

وفي غضون ذلك ومع نجاح المتمردين في استغلال ثروات أفغانستان، يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة الأفغانية حصلت على 42 مليون دولار فقط بين عامي 2012 و2018 من الصناعات الاستخراجية في البلاد.

وقد فشلت الحكومة الأفغانية في إحكام سيطرتها على المناطق الغنية بالمعادن؛ الأمر الذي أدى إلى تقويض معظم الاستثمارات الدولية؛ بسبب انعدام الأمن والهجمات المتزايدة لحركة«طالبان». هذا إضافة إلى الفساد المستشري في الحكومة الأفغانية والذي ينفر المستثمرين الدوليين من المجيء، وتأسيس منشآت تعدين في البلاد.

* صحفية ومؤلفة أسترالية، شغلت منصب مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في أفغانستان بين عامي 2009 و2017. (فورين بوليسي)