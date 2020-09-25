أوروبا تكره اللاجئين

استمع

أندرو كونيلي *

أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان شريكاً صعب المراس بشكل متزايد، وتوترت علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

في التاسع من سبتمبر، احترق أكبر مخيم للاجئين في أوروبا (موريا) الواقع في جزيرة ليسبوس اليونانية، مخلفاً وراءه ما يقرب من 13 ألف لاجئ مشرد بلا مأوى. لكن تسمية «موريا» بمخيم للاجئين يعد إهانة لمعظم مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم التي تدار بشكل جيد والتي لا تحترق بصورة متكررة مثله. وكون هذا المخيم المحترق حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة، فإن ذلك يدفع إلى إعادة التفكير بشكل عاجل وواسع في عملية الإدارة الإنسانية لهذه الظاهرة التي ستستمر في النمو مع احتدام الصراعات الجديدة وانهيار الاقتصادات.

وقبل احتراقه، كان مخيم «موريا» بمثابة حفرة من الجحيم لكل شخص يرغب في طلب اللجوء، بدلاً من أن يكون مكاناً يتجمع فيه طالبو اللجوء. وأقيم «موريا» على انقاض قاعدة عسكرية متداعية على قمة تلة محاطة ببساتين الزيتون في عام 2015، ويعتبر نقطة فرز كبيرة، حيث يتم فحص مئات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون بالقوارب وتؤخذ بصماتهم ويتم توزيعهم في المخيّم على مجموعات. وبعد عام، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا لمنع اللاجئين من العبور بحراً إلى أوروبا وإعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق في اللجوء من اليونان إلى تركيا. وكل هذه الأساليب تعاني قصوراً نظامياً.

Advertisements

وعلى الرغم من تعليق العمل به لفترة خلال ذروة تدفقات اللاجئين، إلا أن لوائح اتفاقية دبلن تنص على أن أول دولة أوروبية يلجأ إليها الشخص تكون هي المسؤولة عن تسجيل بيانات طالب اللجوء. ولكنه نظام غير عادل يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق الدول الأضعف في منطقة البحر المتوسط، بينما تتجنب الدول الشمالية الأكثر ثراءً مسؤولية التعامل مع اللاجئين، حيث يخوّل لها إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الدولة التي سجلوا فيها بياناتهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قيام الدولة المضيفة بتعطيل نظام اللجوء عن عمد، على أمل أن لا يتدفق مهاجرون جدد، أو أن لا تعيد بقية دول أوروبا اللاجئين الممنوعين من اللجوء إليها مرة أخرى.

ولسنوات عدة، لم تعد أوروبا المهاجرين إلى اليونان بسبب الظروف الصعبة لطالبي اللجوء. وكان إبقاء «موريا» حياً فقيراً مجرد محاولة معيبة وفاشلة أخرى لردع المهاجرين.

وكان خطة إعادة الترحيل الطارئة المؤقتة لعام 2015، محاولة لنقل 160 ألف لاجئ من دول الخطوط الأمامية مثل اليونان وإيطاليا إلى الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن العملية كانت بطيئة في البداية، حيث تمكنت من نقل أقل من ربع هدفها، كما اعترضت على هذه العملية الحكومات المتشددة في المجر وبولندا والتي لم ترغب في قبول أي من هؤلاء المهاجرين.

ومع استمرار جحافل اللاجئين في العبور عبر البلقان إلى أوروبا طوال عام 2016، عقدت بروكسل صفقة مع تركيا، تنص على تقديم 6 مليارات دولار ومنح المواطنين الأتراك حرية السفر إلى أوروبا من دون تأشيرة مسبقة، على شرط أن تمنع أنقرة قوارب المهاجرين من التوجه إلى أوروبا عبر بحر إيجه، وتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وإعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق اللجوء.

وبعد أربع سنوات، تباطأ التدفق لكنه لم يتوقف، وتم تجميد عنصر الترحيل بسبب التحديات القانونية ورفض أنقرة المتكرر إعادة قبول المهاجرين، وأصبح الرئيس رجب طيب أردوغان شريكاً صعب المراس بشكل متزايد. وتوترت علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لدرجة أن أردوغان أمر في مارس (آذار) بنقل آلاف المهاجرين بالحافلات إلى الحدود اليونانية، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين اللاجئين وقوات الحدود اليونانية ومقتل لاجئ سوري شاب.

وبالنظر إلى أن معظم اللاجئين في العالم يفرون إلى الدول المجاورة، سيكون من المنطقي إنفاق المال على خطط إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين مثل باكستان ولبنان وأوغندا والتوقف عن استخدامها كمستودعات بشرية. وهنالك أسباب تمنع هؤلاء الناس من البقاء في تلك الدول، فخلال ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015، لم يهرع جميع السوريين إلى أوروبا مباشرة من منازلهم التي تعرضت للقصف، حيث حاول كثير منهم إصلاح أوضاعهم المعيشية عبر التوجه إلى الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا، ولكن في ضوء الحواجز التي تحول دون حصولهم على الوظائف وفرص التعليم لأطفالهم، ما كان أمامهم سوى التوجه إلى أوروبا عبر الحدود البرية والبحرية.

وبالعودة إلى «موريا»، نُقل أكثر من 9 آلاف لاجئ إلى مخيم قريب، وبسبب سوء الأحوال الصحية والاكتظاظ، ثبتت إصابة 213 لاجئ بفيروس «كورونا»، وفي حال استمرار هذه الدراما المأساوية المصطنعة طوال أشهر الشتاء، فستكون العواقب مميتة.

* صحفي يغطي قضايا الهجرة والسياسة وحقوق الإنسان (فورين بوليسي)