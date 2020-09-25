شكرا لقرائتكم خبر عن «الناجية الوحيدة» يجمع هدى حسين وهيا عبد السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” للمرة الثالثة، يتجدّد التعاون بين الفنانة هدى حسين وشركة «EagleFilms- المنتج جمال سنان» في مسلسل بعنوان «الناجية الوحيدة»، وهو التعاون الأول الذي يجمعها بالمخرجة هيا عبد السلام.

العمل الخليجي يطرح قصة اجتماعية، وتنطلق الشركة بتصويره قريباً، في الكويت، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية.

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