«قضية فاغنر» لنيتشه... الموسيقــى لحــن فلسفــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

يمثل كتاب «قضية فاغنر... يليه نيتشه ضد فاغنر»، للفيلسوف فريدريك نيتشه، «1844 - 1900»، الذي صدر عربياً عن دار الجمل للنشر والتوزيع عام 2016، ترجمة علي مصباح، منعطفاً كبيراً في حياة نيتشه على المستويين الفكري والسياسي، وفي تعاطيه مع موسيقى الموسيقار الشهير ريتشارد فاغنر، «1831 1883»، حيث كان من أشد المعجبين به، بل لطالما عده من ملهميه في كتاباته الفلسفية والشعرية، لكن في الكتاب، ينقلب نيتشه على ذلك الملهم، ويهوي بمطرقته على الرؤى الفكرية التي شكلت الخطاب الموسيقي لفاغنر، فالكتاب يعتبر بمثابة تعافٍ وشفاء من ذلك الحب الشديد الذي كان يكنه نيتشه لفاغنر، فهو لحظة من لحظات تغليب المنطق والعقل على العاطفة، رغم ما بينهما من صلات قوية.

وقد عد الكتاب الذي ألفه نيتشه عام 1888، من المرجعيات في نقد الحداثة، حيث يقوم بتعريتها وكشف ما فيها من انحطاط أخلاقي وقيمي، ونيتشه في هذا المؤلف يعود لينتصر لفلسفة الأخلاق التي كرس لها حياته وأنتج، عبر تأملها، العديد من المؤلفات الراسخة في أذهان المتلقين، ومنها: «هذا هو الإنسان»، و«إنساني مفرط في إنسانيته»، و«هكذا تكلم زرادشت»، وغيرها، ففي «ضد فاغنر»، يشن نيتشه هجوماً شديداً على فاغنر، بسبب تأييده للنازية، وتوظيفه موسيقاه في خدمة أفكارها ورؤاها المنغلقة، ويجعل من تلك القضية منصة هجوم كاسحة ضد الأفكار الألمانية والأوهام المتعلقة بفكرتي الأمة والقومية، كما يوجه نقداً عنيفاً للأدلجة.

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الكتاب وجد تعاطياً من قبل القراء، خاصة المهتمين بالفلسفة، حيث أشادوا بنقل المؤلف إلى العربية، خاصة أنه تضمن تغييراً كبيراً في أفكار نيتشه، ويقول أحدهم: «في هذا الكتاب لا ينقلب نيتشه على فاغنر فقط، بل وكذلك على فكرة المتعالي، فهو بمثابة عودة للفيلسوف الكبير إلى أرض الواقع»، فيما يرى آخر أن المؤلف ينطلق من أهم مقولات نيتشه وهي «إن على الفيلسوف أن يكون ديناميتاً»، ويقول: «يفجر نيتشه في الكتاب قضايا إنسانية مهمة لها صلة بفلسفة الأخلاق، فهو يهدم بنى الحضارة الألمانية والغربية بشكل عام، والتي أثرت فيها الأساطير والتصورات الزائفة عن الذات أيما تأثير، فنيتشه ينسف تلك الأسس التي قام عليها البناء الفكري الغربي».

«صراع الثقافة والسياسية»، هكذا استخلص أحد القراء فكرة مهمة في المؤلف، وقال: «يهاجم نيتشه في الكتاب توظيف الأدب والموسيقى في السياسة، فموسيقى فاغنر رغم عظمتها وجماليتها، إلا أنها كانت تأتي في سياق أوهام العظمة الألمانية، والأمة الفريدة المختلفة، ولقد استخدمت موسيقاه في المسرح بذات الدلالات»، بينما يرى قارئ آخر أن الكتاب حمل تفاصيل مبارزة عظيمة، يقول: «هذا لقاء نادر بين عملاقين كل في مجاله، نيتشه كفيلسوف عظيم، وفاغنر كموسيقي انطلق من رؤية فكرية وفلسفية، ولئن كانت الغلبة في الكتاب لنيتشه لكون المؤلف يمثل صوته، لكننا نجد فاغنر موجوداً في إنجازاته الموسيقية الكبيرة التي لم ينس نيتشه أن يعددها».

«صراع حول المبدئية»، هكذا لخص أحد القراء فكرة الكتاب، عندما قال: «بدا نيتشه في المؤلف غاضباً من رفيقه القديم، ذلك لأنه تنازل عن مبادئه في محاربة الأخلاق المتدنية السائدة».