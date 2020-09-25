الأطفال يتعلمون لغة الإشارة واليابانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع مركز «بومجرينيت» للغات، برنامجين بعنواني «لغة الإشارة»، و«اللغة اليابانية»، ضمن مسار الآداب واللغات، أحد المسارات المعتمدة في المؤسسة.

أقيم البرنامجان عبر برنامج «تيمز»، مستهدفين 75 طفلاً، وطفلة، وتضمن «لغة الإشارة» تعريف الأطفال بها، ثم تدريبهم على قواعدها باستخدام التهجي الإصبعي بطريقة صحيحة وفق القواعد والأسس الخاصة بها، فضلاً عن كيفية تركيب كلمات وجمل إشارية صحيحة، تمكنهم من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، وإدارة حوار ناجح معهم. كما تدربوا على عدد من المصطلحات الإشارية اليومية، مثل إشارات المرور، و أفراد الأسرة، وأيام الأسبوع، والتوقيتات، وكيفية إلقاء تحية الإسلام، إضافة إلى أسماء الدول، وإمارات الدولة وأبرز المعالم فيها. كما تخلل البرنامج تعريف الأطفال بالحروف الأبجدية والأسماء، والأرقام والألوان، والصفات.

وضمن برنامج «اللغة اليابانية»، تعرف المشاركون إلى طريقة التعامل مع المحادثات البسيطة واليومية، وأساسياتها، وكيفية التحدث عن أنفسهم وعائلاتهم، وأصدقائهم، إضافة إلى القدرة على طرح الأسئلة والأجوبة البسيطة، والتوقيتات الزمنية والألوان، وأسماء الفواكه والحيوانات وغيرها من المصطلحات باللغة اليابانية.