رئيس «الأخوة الأردنية- الإماراتية» يجهز قاعات فنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

جهّز سمير عبدالهادي، رئيس لجنة الأخوة الأردنية- الإماراتية في مجلس الأعيان الأردني، الشق الثاني للسلطة التشريعية، ثماني قاعات فنية للمبدعين ضمن مركز تدريب الفنون في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، في محافظة الزرقاء الشمالية.

واعتبر د. باسم الطويسي، وزير الثقافة الأردني، أن هذه الخطوة تدل على دور المسؤول في دعم التعليم والتنمية والثقافية. وذكر أن ذلك شمل توفير الأجهزة والمتطلبات التدريبية من آلات موسيقية، وأدوات فن تشكيلي، ومسرح، وسينما، وأثاث ضمن مشروع مدن الفنون والإبداع الذي أطلقته الوزارة.

وأوضح الطويسي خلال افتتاحه المركز بحضور عبدالهادي وعدد من المهتمين قبل يومين، أن مدن الفنون والإبداع توفر دورات مجانية للمستهدفين خارج العاصمة، إضافة لمعهد الفنون التابع للوزارة في عمّان.

وأكد عبد الهادي أهمية دور الجهات والشخصيات في دعم المواهب الشبابية والإسهام في تبنيها ورعايتها في الموسيقى، والرسم، والسينما، وغيرها.

وقال: النجاح يتطلب توزيع الأدوار، وأعتز بمساهمتي في هذا الإطار.