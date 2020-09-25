السراج: الوصول الفعلي لوقف إطلاق النار يقتضي نزع سلاح سرت والجفرة

القاهرة - سبوتنيك. وأكد السراج، في كلمة خلال الاحتفالية 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس "أعلنا في أغسطس/آب الماضي وقف إطلاق النار وتفاعلنا بنية حسنة مع مبادرات السلام وآخرها مؤتمر برلين، وأكدنا أننا دعاة سلام".

وأضاف "الوصول الفعلي لوقف إطلاق النار يقتضي أن تصبح مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح"، لافتا: "هناك من يسعى للوصول للسلطة وحكم البلاد بالقوة".

وتابع "نجدد مطالبنا بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وندعو للإسراع بالحوار السياسي بين كل الأطراف عدا المتورطين في سفك دماء الليبين".

وبوقت سابق من الشهر الحالي، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

يذكر أن كلا من حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الحالي الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد.

ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق بين حفتر ومعيتيق، مطالبا بفتح تحقيق فيه لمخالفته "للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول به".