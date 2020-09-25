شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما أوردته الوكالة الرسمية "واس"، اليوم البيان التالي: وجاء نص بيان الديوان الملكي،:" انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"

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