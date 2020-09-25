شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ الصحية فى الولاية الشمالية بالسودان بسبب حالات حميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية الشمالية في السودان، حالة الطوارئ الصحية بمحلية مروي بعد ظهور حالات عديدة من الحميات بمناطق متفرقة من المحلية تسببت في بعض الوفيات وشكلت الوزارة غرفة" للطوارئ بالمحلية برئاسة مدير عام الوزارة الدكتور أبازر عبد الرحمن .

ووفقا لما أإوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، تستقبل مشافي المحلية بمروي وكريمة والمراكز الصحية بالقرى والمناطق الطرفية العديد من الحالات المرضية بشكل يومي.

في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الإتحادية فريقا" مختصا" بالطوارئ والتدخلات الصحية. وأشار الدكتور بابكر المقبول الخبير الوطني بوزارة الصحة الإتحادية في تصريحات (لسونا) إلى أن كثافة توالد البعوض ونواقل الأمراض بعد إنحسار فيضان النيل هي السبب المباشر في إنتشار هذه الحميات مؤكدا" أن الوزارة بالتنسيق مع حكومة الولاية وشركاء الصحة من الجهات الرسمية والشعبية قد شرعوا في تنظيم حملة شاملة ومتكاملة لإصحاح البيئة والقضاء علي نواقل الأمراض بكافة مناطق المحلية.

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من جانبها أوضحت مدير إدارة الطبي الوقائي بوزارة الصحة بالشمالية الدكتورة إعتماد الفاضل في تصريح (لسونا) أن حملات إصحاح البيئة ستنتظم المحلية من منزل لمنزل داعية الجميع للمساعدة في إنجاح الحملات الصحية ودعت المواطنين والأسر لإتخاذ السلامة والوقاية في إستخدام الناموسيات ومنع التوالد المنزلي للحشرات بتجفيف المياه أولا" بأول.

الجدير بالذكر أن اللجنة الصحية لتنسيقية مجموعة القرى المتحدة للمناطق المتأثرة بالفيضان بمحلية مروي بالخرطوم قد وصلت للمحلية للمساهمة في تقييم الوضع وتقديم العون ذلك بالتنسيق والتعاون مع تنسيقية قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات والتغيير بالمحلية.

وناشد عدد من المواطنين بمحلية مروي عبر( سونا) الجهات الرسمية والمنظمات الطوعية العالمية والمحلية للتدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم من المبيدات والمعينات والناموسيات والأدوية الطبية لإنقاذ المنطقة.