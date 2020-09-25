شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تعلن مقتل شخصين وجرح سيدة فى أحداث عنف وسط دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور (غرب السودان) أن شخصين قُتلا وأصيبت سيدة في أحداث عنف جرت في منطقة (بيلي) بمحلية غرب جبل مرة.

وذكرت حكومة ولاية وسط دارفور، في بيان، مساء اليوم الخميس، أن منطقة بيلي شهدت أحداث عنف أدت إلى أدت الى مقتل شخصين وهما، ابراهيم احمد عيسي وعمار عبدالمؤمن ابكر، إضافة إلى جرح خديجة احمد محمد اسحق على ايدي مجموعة مسلحة ظهر اليوم.

ووفقا للبيان، اوفدت القوات الأمنية بمدينة نيرتتي قوة الى مكان الحادث من أجل الوقوف على الآوضاع وملاحقة الجناة الذين لاذو بالفرار.

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وصلت لقوات الأمنية موقع الحدث من أجل ملاحقة الجناة وستدفع بالمزيد من التعزيزات الأمنية بقوة مشتركة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان انجاح الموسم الزراعي ونزع السلاح من ايدي المليشيات والمواطنين وفرض هيبة الدولة بمحلية غرب جبل مرة.

كما تناشد حكومة الولاية المواطنين بعدم الانجرار وراء كل من يريد إشعال الحرب بالمحلية.وتطلب من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر في نقل الاخبار وعدم ازكاء نار الفتنة بالشائعات وان حكومة الولاية ستملك الجميع بما يحدث دون أي مواربة من أجل الوصول إلى الامن الاستقرار.

وفي مدينة زالنجي قام طلاب الشهادة الثانوية بمدرستي القيادة ومدرسة التأمين الصحي بأعمال شغب وقامو برشق شرطة الجمارك بالحجارة الأمر الذي جعل الشرطة أن تطلق عليهم الغاز المسيل للدموع واعيرة نارية في الهواء علي اثر ذلك جرح (12)شخص من الشرطة والطلاب جروح طفيفة نقلوا على أثرها الى مستشفى زالنجي لتلقي العلاج وخرجوا من المستشفى على الفور.