شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الحصص الدراسية في «منصة مدرستي» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، بداية الحصص الدراسية عن بعد للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ويلاحظ اختلاف وقت بداية الحصص الدراسية بين المدارس خلال الزيارات الميدانية مما يترتب عليه تفاوت المدارس في تحديد فترة الانتقال بين الدروس مما أدى لوجود تعارض في جداول المعلمين المكملين (ندب جزئي).

Advertisements

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.