شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: الحوثيون مستمرون فى منع الفريق الأممى من الوصول إلى خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن الحوثيين مستمرون في منع الفريق الأممي من الوصول إلى خزان صافر رغم دعوات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، غير آبهة بالمآلات والتداعيات الخطيرة.

ووفقا لموقع العربية، أشار وزير الخارجية اليمني، إلى أهمية استمرار الضغوط على ميليشيا الحوثي وإعداد قائمة بالقيادات الحوثية المعرقلة تمهيدا لفرض عقوبات عليها إذا لم تتم الاستجابة للدعوات المتكررة من الحكومة والمجتمع الدولي لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية مدمرة محليا وإقليميا، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفى وقت سابق قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إن ميليشيات الحوثيين حولت صنعاء لسجن كبير، متابعا: نعيش وضعا قاسيا بسبب الحرب المفروضة علينا من الحوثيين وإيران.

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وأضاف الرئيس اليمنى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران والحوثيون فرضوا الحرب علينا، لافتا إلى أن الشعب اليمنى لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه.

وأوضح عبد ربه منصور هادى، أن الحوثيون عرقلوا كل جهود السلام، مؤكدا أن الحوثيين استخدموا الملف الإنساني لابتزاز المجتمع الدولى.