شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة سيادة المؤسسات بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، حيث بحث الجانبان مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التى تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطى الأزمات، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز).

يأتى اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء استمرارا لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعى والرقابى لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية فى مكافحة الفساد.