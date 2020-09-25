شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز إلى 7433 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 7 آلاف و433 إصابة مؤكدة. وأكدت الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 24 من حالات شفاء ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 7 آلاف و52 شخصا، ووصلت حالات الوفيات إلى 161، فى حين يتابع 220 علاجهم فى المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يقفز إلى 7433 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.