شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمنى يؤكد أن الجيش سينتصر على المشروع الحوثى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشى، أن الشعب اليمنى وقواته المسلحة عازم على استعادة دولته وماضٍ نحو إنهاء التمرد والانقلاب والحفاظ على أهداف ثورتى الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر المجيدتين، وأن اليمنيين اليوم أكثر تمسكاً بتلك القيم والمكتسبات العظيمة.

وأشار الفريق المقدشي- فى تصريح، نقلته وكالة الأنباء اليمنية- إلى أن مليشيا الحوثى حشدت مقاتليها وأسلحتها لشن هجمة كبيرة نحو مأرب، مطمئنا فى الوقت نفسه الجميع أنه لا خوف على مأرب، وأن مأرب وصنعاء وكل اليمن ستكون بعيدة على الأعداء، وأن الباطل سينتهى عمّا قريب.

وأكد أن الجيش الوطنى اليمنى الذى يتم إعادة بنائه منذ ما بعد 2015 هو امتداد للجيش الوطني، الذى تم تشكيله بعد ثورة 26 سبتمبر، ووفق ذات الخطوات والآليات وذات الأهداف المتمثلة فى القضاء على العنصرية والتمييز وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية.