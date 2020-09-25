شكرا لقرائتكم خبر عن 190 دراجاً بالسعودية يشاركون فى مسيرة ضمن فعاليات اليوم الوطنى الـ90.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مساء اليوم الخميس، بالمملكة العربية السعودية، 190 دراجاً و280 سيارة معدلة في مسيرة الدراجات النارية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودى الـ90 للمملكة التي ينظّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بعنوان "تحيا السعودية" وذلك في كورنيش مدينة الخبر.

وبحسب صحيفة الرياض، عبر أهالي المنطقة وزوارها عن فرحتهم وإشادتهم بهذه الفعاليات الوطنية, التي رفع المشاركون خلالها علم المملكة وهم يحملون صور ولاة الأمر مرددين عبارات الحب والولاء لقادة البلاد بهذه المناسبة الوطنية الغالية.





مما يذكر أن مبادرة "تحيا السعودية" تختتم فعالياتها غداً مسلطة الضوء في فعالياتها وبرامجها على مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود حتى العهد الحاضر.

Advertisements

واحتفلت السعودية أمس باليوم الوطنى السعودى تحت شعار "همة حتى القمة"، كما أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، في مناطق عدة من المملكة، وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي، إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتتضمن الاحتفالات كذلك عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.





كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وانتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكانت الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني الـ 90، التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني، مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم، ووحدة، وفخر وتنمية، والذي جاء عنوانه: "همة حتى القمة".