شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الشبابى الليبى يرحب بجهود القاهرة من أجل دعم الحوار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس المنتدى الشبابى الليبى حاتم الكليم بالجهود التي تبذلها القاهرة من أجل دعم الحوار السياسى وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وأشاد حاتم الكليم بالدور الذى تلعبه مصر ما يؤكد وجود رغبة حقيقية لتماسك اللحمة الوطنية الليبية بين المكونات الاجتماعية والسياسية والمؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادة أرضيها، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب ومحاربته، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي أياً كان نوعه وشكله.

وأشار إلى دعم منتدى الشباب الليبى لإعلان القاهرة للانطلاق نحو تأسيس مبادرة وطنية شاملة من أجل الحفاظ على المبادئ الوطنية الثابتة.

ولفت إلى أن المنتدى أعلن عن تدشين الحملة الوطنية للسلام في ليبيا، داعيا كافة أطياف الشعب الليبي أفرادا ومنظمات وجهات وهيئات محلية ودولية إلى المشاركة الفاعلة في برنامج الحملة.