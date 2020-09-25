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وزير الدفاع اليمنى: واثقون من النصر على المشروع الحوثى الإيرانى بدعم التحالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع اليمني، إننا واثقون بالنصر على المشروع الحوثي الإيراني بدعم من التحالف العربى في اليمن الذى تقوده المملكة العربية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، إنه على المجتمع الدولي الوقوف بوجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن إعلان إيران وضع تقنيات الصواريخ بيد الحوثي اعتراف صريح بدعمها للتخريب، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

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وأضاف وزير الإعلام اليمنى، أن تدخلات إيران في اليمن تجاوز صارخ للقانون الدولي، متابعا: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لحظر السلاح من إيران لليمن.

 

 

 

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