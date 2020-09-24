شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات يعتزم افتتاح مقرين في نيويورك ولندن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن صندوق الاستثمارات العامة، نيته افتتاح مقرين جديدين في نيويورك ولندن خلال الشهور الأولى لعام 2021. وأوضح الصندوق في تغريدة عبر “تويتر” إن ذلك يأتي إطار خطته للتوسع الجغرافي، ويأتي هذا القرار تأكيدا طموح الصندوق ليصبح واحدًا من أكبر المستثمرين في المشاريع الدولية.

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