"أصبحت لاعبا محوريا في المنطقة"... موقع شهير يعلق على إنجاز مصري في قطاع النفط والغاز

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وقال طارق الملا في اجتماع للشركة العامة للبترول المصرية، الذي ترأسه في وقت سابق هذا الشهر، إن الشركة ستهدف إلى تعزيز تطوير آبار النفط الجديدة والبنية التحتية.
يأتي معظم إنتاج مصر من النفط الخام من منطقة الصحراء الغربية، نحو 56%، يليها خليج السويس بنسبة 23%، وتمثل الصحراء الشرقية 12% من إنتاج مصر النفطي الحالي، وتمثل شبه جزيرة سيناء 9% من الإنتاج.
من جانبه، قال عاطف حسن، رئيس إحدى الشركات المحلية "بتروبل"، لموقع "المونيتور"، إن مصر تنتج حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، وما يقرب من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام، بعد تطوير حقول إنتاج في خليج السويس.
رغم أن أرقام إنتاج مصر من النفط الخام متواضعة، لكن مياهها بها أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا حقل "ظهر" العملاق الذي بدأ الإنتاج منذ عامين.
وقال التقرير إن بعد تشغيل حقل ظهر في أوائل عام 2018، أصبحت مصر لاعبا أساسيا في البحر الأبيض المتوسط، حيث لعب دورا مهما في مساعدة مصر على تجنب الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال.
© Sputnik /
منظمة غاز شرق المتوسط
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