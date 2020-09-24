كشف الناشط والإعلامي العراقي الإيزيدي البارز، سعد حمو، في حديث لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، عن عودة 5139 عائلة إيزيدية إلى قضاء سنجار غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.
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وتدارك حمو، ذاكرا، خلال اليومين الماضيين عادت 130 عائلة من المكون الإيزيدي من مخيمات النازحين في الإقليم، إلى قضاء سنجار والقرى والمناطق التابعة له.
وفي وقت سابق أعلن مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهاكير، في تصريح خاص لمراسلتنا، السبت 29 أغسطس/ آب الماضي، أن عدد العائلات الإيزيدية التي عادت إلى قضاء سنجار منذ تحريره بلغ 11 ألف عائلة.
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وتعرضت فتيات ونساء المكون الإيزيدي للاغتصاب والتعذيب على يد عناصر "داعش" في الليلة الأولى لاختطافهن، منهن أعمارهن لم تتجاوز السابعة والثامنة، بينهن من استطعن النجاة، وأخريات تم تحريرهن وما زال مصير المئات منهن غير معلوم حتى هذه اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 أعوام على الإبادة... سنجار يستقبل أكثر من 5 آلاف عائلة عراقية إيزيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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