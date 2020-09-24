هؤلاء هم الثلاثة الذين سلمهم الإنتربول لمصر في قضية فيرمونت... صور

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن المتهمين الثلاثة هم أحمد حلمي عزت طولان، وخالد حسين محمود إسماعيل، وشقيقه عمرو.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهمين الثلاثة في القضية التي هزت الرأي العام العربي، وعبر العديد منهم عن سعادتهم بإلقاء القبض عليهم، وتحقيق العدالة مجراها.

وكان من بين التعليقات ما غرد به أحد المستخدمين عبر "تويتر": "قام الانتربول بتسليم مصر ثلاثة من المتهمين فى قضية فيرمونت وهم أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل، محدش فوق القانون وكله هيتحاسب فى قضايا كتير شغالة فيها التحقيقات حاليا".

© AFP 2020 / SAMER ABDALLAH

فيما كتب مستخدم آخر: "أنا سعيد بتسليم الانتربول لمصر ثلاثه من المتهمين فى قضيه فيرمونت"، مستنكرا في الوقت نفسه استهتار البعض بالتقاليد والعادات المصريه في إقامة حفلات ماجنة لذلك، وجب العقاب الرادع حتى يكونوا عبرة للمستهتر".

وغرد مستخدم: "من آمن العقاب آساء الأدب، مبروك تسليم الانتربول لمصر ثلاثه من المتهمين الهاربين من القضيه المثيرة للجدل، وأتمنى العقاب العاجل لكل من يستهتر بعادات وتقاليد المجتمع المصري، نحن فى زمن العدالة والقانون فوق الجميع لا فرق بين هذا وذاك".

​وتسلمت مصر اليوم الخميس ثلاثة متهمين في قضية فندق فيرمونت الشهيرة.

Advertisements

ووفقا لصحيفة "الدستور" المصرية، فإن من بين الثلاثة متهمين نجل حلمي طولان، لاعب كرة القدم السابق، ومدرب فريق "إنبي" المصري لكرة القدم حاليا.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوصول المتهمين الثلاثة عبر مطار القاهرة، بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي.

يشار إلى أن وكالة الأنباء اللبنانية، كشفت في 27 أغسطس/ آب، الماضي، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ورد إليها كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية موجودين في لبنان، متهمين في قضية الفيرمونت.

وأضافت الوكالة أنه على الفور أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية.

كما تبين مغادرة المذكورين الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، وتم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.