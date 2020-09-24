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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. بدء ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى «الطوال» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان، ضخ المياه المحلاة لعدد من قرى محافظة الطوال لخدمة أكثر من 13 ألف نسمة ضمن خطتها لرفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسبة التغطية.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن كمية المياه التي سيتم ضخها لقرى “السعدية والحضرور والمباركة والشمهانية العليا والشمهانية السفلى والعكرة والنجامية” بمحافظة الطوال ، تصل إلى 3000 م3/يوم ومتوسط ساعات ضخ يصل إلى 12 ساعة باليوم.
وأشارت مياه جازان، إلى أنها نفذت من أجل إيصال المياه لتلك القرى، شبكات وخطوط ناقلة بطول 52 كم طولي و 1924 توصيلة منزلية، إلى جانب خزان أرضي بسعة 1600 م3 , داعية المشتركين لعمل التوصيلات المنزلية من العدادات إلى خزانات المنازل وتحديث البيانات من خلال الفرع الإلكتروني (اضغط هنا).
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