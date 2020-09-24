أتلفوا 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق «جدة – جازان».. ضبط 3 مواطنين وإحالتهم للنيابة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة – جازان. وتبين أنهم (3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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