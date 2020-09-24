الجيش اليمني: مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين بكمين شرقي صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، استدرجت فجر اليوم، مجموعة من عناصر الحوثيين في جبل المضَابيع بجبهة نَجد العَتَق في مديرية نِهم شرقي صنعاء، وشنت عليها هجوماً".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأكدت "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال الكمين المحكم".

في السياق، نقل موقع الدفاع اليمنية عن قائد اللواء 81 مشاة في الجيش اليمني، العميد الركن عبدالوهاب أسعد، قوله إن "الحوثيين تكبدوا خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة بنيران الجيش، في عدة مواقع بجبهة نَجد العَتَق".

وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي، مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهة نَجد العَتَق، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثيين، بأن مقاتلات التحالف، نفذت 7 غارات على قرية اللكَمة في مديرية هَمدَان (14 كم شمال غربي صنعاء) وسط اليمن.