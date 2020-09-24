شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يأمر بإغلاق جميع المكاتب بمطار بغداد الدولى باستثناء الأمن والمخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق، بإغلاق جميع المكاتب في مطار بغداد الدولي باستثناء الأمن والمخابرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال المتحدث باسم الجيش العراقى اللواء يحيى رسول عبدالله، إن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى تابع شخصيا ملف المختطفين فى العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اعتبر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أن سوء الإدارة كان سببًا لما تعرض له أبناء الشعب على يد تنظيم داعش الإرهابي.

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وذكر مكتب الكاظمى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "رئيس الوزراء استقبل وفدًا يمثل النساء الناجيات من تنظيم (داعش) الإرهابي، من مختلف المكونات (الايزيدية والتركمان والشبك)".

وأعرب الكاظمى عن أسفه لما تعرضن له من ظلم على يد "داعش"، مؤكدًا ضرورة أن يتحول هذا الظلم إلى بداية جديدة للانخراط فى الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاءً وتفاؤلاً.