شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، لمنسق السلام الأممي بالأمم المتحدة، على موقف الإمارات الداعم لحل الدولتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، أن الإمارات ستبقى حريصة على دعم الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام.
وقبلها قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا.
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، معاهدة السلام مع إسرائيل ستعزز من دورنا لتعزيز السلام على أساس حل الدولتين والمساهمة في جهودنا المشتركة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
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