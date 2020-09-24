شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 شمال غرب الحسكة فى انفجار سيارة مفخخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتِل 3 مدنيين وأُصِيب 12 آخرون بانفجار سيارة مفخخة فى بلدة تل حلف التى تنتشر فيها مجموعات إرهابية بمحيط مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة فى سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن سيارة مفخخة كانت على طريق داخل القرية انفجرت أثناء مرور حافلة تقل ركاباً مدنيين؛ مما تسبب فى مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية فى المكان واحتراق الحافلة.

يذكر أن مدينة رأس العين المحتلة وريفها يعانيان حالة من الفوضى والفلتان من جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركى والاقتتال بينهم ما يؤدى إلى وقوع قتلى فى صفوفهم، إضافة إلى استشهاد المدنيين إثر إقدام الإرهابيين على تفخيخ سيارات ودراجات وتفجيرها فى أماكن عامة لتصفية إرهابيين منافسين لهم من مجموعات أخرى.