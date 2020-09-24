شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2356 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 2356 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 110099 حالة فى المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ 2371052 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

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وأشارت الوزارة إلى تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1956 حالة، موضحة أنه تم التأكد من 1942 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 90186.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.