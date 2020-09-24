شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 549 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان الأردن قد سجل، أمس الأربعاء، 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن منها 9 خارجية.

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وتوزعت الحالات على النحو الآتي: 268 عمان، و4 الكرك، و43 البلقاء، و6 اربد، و26 الزرقاء، وحالة فى معان، وحالة فى عجلون، وحالة فى مادبا، و4 حالات فى المفرق، وتم تسجيل حالتى وفاة، فيما سجلت 98 حالة شفاء.

وأكد جابر وجود توجه لفتح مختبرين مركزيين فى إربد والزرقاء، مشيرا الى أن عدد فحوصات كورونا ارتفعت اليوم بعد ادخال اجهزة فحص جديدة.