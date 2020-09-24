شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاى نيوز": هناك اتفاق على أن يكون البنك المركزى الليبى تحت رقابة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، عن مصادر فى مجلس النواب الليبى تأكيدها، أن هناك اتفاق على أن يكون البنك المركزى الليبى تحت رقابة دولية أو تحت سيطرة جهة محايدة وتحول له عائدات النفط.

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وفى وقت سابق، قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، إن كل إقليم ليبى سيقوم بتسمية ممثله فى المجلس الرئاسى، موضحًا أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة من إقليم واحد، وتابع عقيلة صالح: نبنى على "إعلان القاهرة" أن اختيار مدينة سرت مقرا للسلطة المؤقتة لحين إجراء انتخابات.

وأضاف رئيس البرلمان الليبى، خلال لقاءه مع قناة العربية، أن الجيش الليبى جاهز للدفاع عن البلاد، متابعا: بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون.