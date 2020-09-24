شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين يؤكد تميز العلاقات المصرية البحرينية في كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام نبيل الحمر على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من تميز على كل المستويات بفضل الدعم والرعاية الكريمة من الملك المفدى والقيادة المصرية، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وأثنى الحمر، خلال استقباله، بمكتبه بقصر القضيبية الخميس، سفير البحرين لدى مصر هشام الجودر، على جهود السفير المثمرة التي يبذلها لتطوير وترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وتنمية أطر التعاون والتنسيق المشترك وبخاصة في الجانب الإعلامي.

من جهته، أعرب السفير الجودر عن شكره وتقديره للمستشار الحمر، مؤكداً على مواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق العلاقات الثنائية المتميزة مع الشقيقة مصر.