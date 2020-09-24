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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المجلس الرئاسى فى حكومة الوفاق الليبية فايز السراج: نرحب بتصريحات قادة الشرق عن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف فايز السراج: نؤكد على ضرورة الإسراع في الحوار السياسي مع جميع الأطراف الليبية. Advertisements وفى وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الرئاسى فى حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن استقالته من منصبه. وقال السراج في خطاب تليفزيونى مساء اليوم، "أعلن للجميع رغبتى الصادقة فى تسليم مهامى للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم".

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