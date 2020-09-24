شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يدعو لحل الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى على أساس حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن العالم يمر بظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، متابعا: نشيد بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار فى مناطق الصراع.
وأضاف ملك البحرين، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل تأكيد على مد يدنا للسلام، لافتا إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية، وهدفه تحقيق السلام بالمنطقة.
وتابع ملك البحرين: ندعو لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ونؤيد حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ونؤيد حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم.
واستطرد قائلا: "نثمن دور السعودية خلال رئاستها مجموعة الـ 20 لتحقيق الاستقرار والرخاء.
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