شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد فى أعداد الإصابات بالكورونا فى الجزائر بتسجيل 179 حالة إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أعداد الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس "كورونا" بالجزائر تراجعها حيث أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر جمال فورار، اليوم الخميس، تسجيل 179 حالة إصابة جديدة فى أدنى حصيلة يومية منذ شهور.

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومي، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد ارتفع إلى 50 ألفًا و579 مصابًا، و1703 حالات وفاة، بعد تم تسجيل 179 حالة إصابة جديدة، فى أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أشهر، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 35 ألفًا و544 حالة.

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وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 27 مريضًا بالعناية المركزة، يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجاري.