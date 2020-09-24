شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1027 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لبنان عن تسجيل 1027 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، خلال خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن مصرف لبنان المركزى، أن إجمالي عدد العاملين به الذين أصيبوا بوباء فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، بلغ 17 شخصًا، وأن معظمهم شُفي واستأنف العمل، وأنه لا يوجد أحد منهم لديه عمل أو تواصل مع إدارة المصرف العليا، وذكر مصرف لبنان المركزي - في بيان اليوم الخميس، إن نتائج الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) التي أجريت للنواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، جاءت سلبية بما يعني عدم الإصابة بالوباء، وأن هذه الفحوص قد أجريت مرتين.

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وأشار البيان، إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجرى فحص الـ بي سي آر لأسباب تتعلق بالسفر إلى خارج البلاد، وأن نتيجة الفحص جاءت سلبية، كما أنه لم يشارك في أي اجتماع دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.